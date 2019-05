Après les orages, la grisaille du week-end se poursuivra durant la semaine

Après la pluie, pas encore le beau temps. Les nuages vont encore nous accompagner ces prochains jours.

+ LIRE AUSSI | Orages : alerte jaune ce dimanche

Ce dimanche après-midi, le ciel sera partiellement à très nuageux, a indiqué l’Institut royal de météorologie (IRM). Dans l’ouest, de la pluie suivie de quelques averses locales mais également dans le centre et l’est du pays, par endroits accompagnées d’orage. Les précipitations pourront être intenses et de la grêle n’est pas exclue. Les maxima iront de 14° à la mer, autour de 18° dans le centre et de 20° à 22° dans le nord-est. Le vent sera modéré et à la Côte parfois assez fort de nord-ouest.

En soirée, des averses intenses et orageuses seront encore possibles sur certaines régions. Sur l’ouest, le temps restera plus sec. Dans la nuit, les averses laisseront la place à quelques bruines intermittentes. Les nuages bas seront nombreux et le temps deviendra brumeux. Du brouillard pourra se former, surtout dans la moitié sud-est. Les minima seront compris entre 8° et 12°.

Lundi, le temps sera gris et brumeux. Du brouillard pourra même persister, surtout en Haute Belgique. Quelques précipitations intermittentes seront possibles. Les maxima seront de 14° à la mer à 19° en Campine.

Le reste de la semaine se partagera encore entre nuages, grisaille et précipitations.

+ La météo de votre région