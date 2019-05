Justin Mahieu troisième aux 20 kilomètres de Bruxelles : «Je n'ai jamais été aussi fort»

Justin Mahieu continue d'enchainer les grosses prestations. Après sa victoire au semi-marathon de Namur le week-end dernier, il a terminé sur le podium des 20 kilomètres de Bruxelles ce dimanche.

La ligne des 20 kilomètres de Bruxelles à peine franchie, Justin Mahieu s'est effondré sur le sol. Le citoyen de Vlessart est resté un long moment à se tenir la tête, allongé sur les pavés bruxellois. Pour sa première participation, l'athlète luxembourgeois est allé au bout de ses forces pour accrocher une place sur le podium de l'épreuve bruxelloise. « Je suis déglingué, avouait l'athlète après avoir repris ses esprits. Nous sommes partis vraiment très vite. Comme nous étions essentiellement des Belges, je ne savais pas trop comment courir. Je connaissais donc un peu tout le monde. Il fallait partir vite pour faire d'emblée une petite sélection. Valentin (NDLR : Poncelet, le futur vainqueur) a vraiment démarré très fort. Nous avons fait le premier kilomètre ensemble en 2'48. La suite était plus tactique. Le train accélérait, puis décélérait. Finalement, on s'est tous retrouvé isolé. C'était chacun pour soi. »

Justin Mahieu découvrait pour la première fois la course au cœur des rues de la capitale de l'Europe. « Putain (sic), c'était dur, ajoutait-il. Il n'y a rien de vraiment plat. Les tunnels sont extrêmement difficile. Franchement, faire un top 5 aurait déjà été très beau, finir à la troisième place, c'est extraordinaire. Avec le semi-marathon de la semaine passée, je pensais être quelque peu fatigué, mais finalement j'ai vécu une super course. »

La course bouclée, le fondeur de l’AC Dampicourt n'a pas pu retenir quelques larmes. « C'est incroyable, il y a un an et demi, je me suis cassé la jambe (NDLR: en chutant d'une planche à voile). Je pensais que c'était foutu, glissait-il encore. Et là, je n'ai jamais été aussi fort. »

Justin Mahieu a bouclé l'épreuve en un peu plus d'une heure (1h02:42). Il termine en troisième position derrière Valentin Poncelet (1h00:34) et Nick Van Peborgh (1h02:31). Quelque 40.000 athlètes et joggeurs, de 137 nationalités différentes, ont couru dimanche dans les rues de la capitale.