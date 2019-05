Le roi a donné le départ de la 40e édition des 20 km de Bruxelles

A 10h00 pile ce dimanche matin, le roi Philippe a donné le départ de la 40e édition des 20km de Bruxelles au parc du Cinquantenaire. Vingt-cinq minutes plus tôt, le souverain a lancé la course handibikes. Quelque 40.000 athlètes et joggeurs, de 137 nationalités différentes, sont attendus dans les rues de la capitale.

Le coup de feu indiquant le départ a été tiré à 10h, sans les soucis rencontrés il y a deux ans cette fois. Peu après 10h30, les six vagues de coureurs étaient parties à l’assaut de cette course annuelle.

Plus de 60% des participants courent pour lever des fonds pour des projets humanitaires ou des œuvres caritatives au travers de 650 équipes. Par ailleurs, 49 personnes, qui ont participé aux 40 éditions, ont pris le départ équipés d’un maillot jaune «TOURENSEMBLE», tournés vers le Grand Départ du «Tour de France» début juillet à Bruxelles.

Comme de tradition, le départ a été donné à l’aide d’un coup de feu. Photo News Les joggeurs seront immergés dans une atmosphère festive et musicale au Bois de la Cambre. Plusieurs groupes folkloriques se sont par ailleurs amassés le long du parcours, pour célébrer le folklore belge. Une surprise attend encore les coureurs dans les tunnels de l’avenue Louise.

Plus de 700 bénévoles sont mobilisés pour l’accueil des participants, en plus des différents acteurs investis dans le bon déroulement de l’événement parmi lesquels des services de police et communaux, la Croix-Rouge ou encore le centre de crise.

+ RELIRE | René Pairon, 90 ans dont 40 ans aux 20 km de Bruxelles: «En 1980, c’était très amateur»