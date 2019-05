SFX-St Michel remporte les play-off avec panache

Dans une salle pleine à craquer comme on pouvait s’y attendre, SFX-St Michel a remporté la belle de cette finale de play-off en régionale 1. Mais c’est à Dison-Andrimont que cela s’est finalement joué puisque la partie a été interrompue après quelques minutes de jeu seulement suite à la condensation présente dans la salle verviétoise.

SFX-St Michel avait le mieux repris (24-17) une fois le déménagement effectué et sortait un excellent second acte pour filer à 48-31 au repos. Pepinster n’arrivait que très peu à réduire son retard à la demi-heure (62-49) et ne pouvait que s’incliner face à des Verviétois supérieurs à tous les points de vue (81-67). Direction la TDM2 donc dès la saison prochaine pour SFX-St Michel.

