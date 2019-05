VIDÉOS | Le Français Bilal Hassani, seulement 14e à l’Eurovision: «Mon rêve s’est réalisé»

Avec le titre «Roi», Bilal Hassani n’est pas parvenu à décrocher la couronne en finale de l’Eurovision, ce samedi en Israël. Malgré sa décevante 14e place, le représentant français est ravi d’avoir participé à l’aventure.

Propulsé au rang de favori par les bookmakers à la sortie de son titre «Roi», le Français Bilal Hassani ne s’est finalement classé que 14e de la finale de l’Eurovision, loin derrière Duncan Laurence et les Pays-Bas, vainqueurs de cette 64e édition.

Accompagné d’une danseuse malentendante et d’une ballerine en surpoids, l’égérie queer a interprété une véritable ode à la différence sur la scène de Tel-Aviv. Malgré une chanson engagée et une mise en scène originale, le Français de 19 ans n’a pas réussi à séduire le public et les jurys nationaux.

« Si ça a touché juste une personne devant sa télé, c’est gagné pour moi »

Le représentant de la France, qui n’a récolté que 105 points, est toutefois apparu ravi à l’issue de l’émission. «Je suis super-content, mon rêve s’est réalisé au moment où j’ai mis les pieds sur scène. Et le reste, ce n’est que du bonus. 14e, c’est très bien. Mon intérêt à faire cette aventure, c’était vraiment d’envoyer un message honnête aux gens et de leur dire qu’ils pouvaient être ce qu’ils voulaient être. J’ai prouvé à tous ceux qui m’ont dit que c’était impossible que c’était possible. Si ça a touché juste une personne devant sa télé, c’est gagné pour moi. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand je suis sorti de scène parce que je me suis rendu compte que je venais de faire l’Eurovision», a-t-il déclaré au micro de BFMTV.

La France, qui n’a plus gagné l’Eurovision depuis 42 ans, cherche donc toujours un successeur à Marie Myriam et à sa chanson «L’Oiseau et l’Enfant».

Merci, du fond du coeur ! ??

Ce soir j’ai réalisé mon plus grand rêve en chantant sur la scène de l’Eurovision. Cette performance avait pour but de laisser un message :



« We are all Kings and Queens »



J’espère que ce soir, après ce moment, vous vous êtes sentis forts — Bilal Hassani (@iambilalhassani) 19 mai 2019

Les fans de Bilal Hassani déçus mais fiers

Les fans de l’interprète de «Roi» attendaient beaucoup mieux de cette édition de l’Eurovision et ils n’ont pas caché leur amertume sur les réseaux sociaux. Mais une fois la déception passée, ceux-ci ont félicité le jeune homme pour sa prestation pleine de sincérité.

Ooooh @iambilalhassani je suis deçu pour toi car tu méritais une place beaucoup plus haute. Mais n’ai aucun regrets car tu as vraiment assuré sur ta chanson. Bravo 👏🏻 #eurovision — Johan Laroche (@iamjohanlaroche) 18 mai 2019

Franchement j'arrive pas à y croire. @iambilalhassani méritait tellement mieux... Je suis tellement déçue pour lui. Ça reste une performance incroyable et une chanson de folie. Mais c'est le gagnant dans nos coeurs 💕 #Eurovision — George Le Renard (@GeorgeLeRenard) 18 mai 2019

Bravo @iambilalhassani ?? t'as réalisé ton rêve d'enfant et c'est le plus important — Papzo (@JohanPapz) 18 mai 2019

Bilal, son équipe, ses danseuses ont ce soir prouvé que le talent ne se mesure pas à une place dans le classement mais bien au cœur, aux tripes que l’on met dans une prestation !

Bravo @iambilalhassani , t’as gagné largement 👏🏻 — Lola Dubini (@LolaDubini) 18 mai 2019