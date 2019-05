VIDÉO | Un panneau d’affichage géant à Times Square en flammes

L’un des plus grands panneaux d’affichage digitaux du quartier de Times Square à New York a pris feu samedi. L’incendie a été éteint par les pompiers et n’a pas fait de victimes.

Des flammes ont commencé à s’échapper de l’écran géant vers 15h00 heure locale (19h00 GMT). Des utilisateurs des réseaux sociaux ont posté des photos et des vidéos de l’incendie, qui a pris sur un côté de l’écran pendant qu’était montrée une publicité pour la vodka SKYY.

Fire crews responded to a billboard on fire in Times Square. No injuries were reported, and the fire has since been extinguished. https://t.co/GazcudKIdq pic.twitter.com/BiEj2cZWA7