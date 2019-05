VIDÉOS | The Voice France: Théophile éliminé, Sidoine qualifié grâce à une Marseillaise revisitée

Fortunes diverses pour nos représentants ce samedi pour le premier show en direct de The Voice France. Le Chastrois Théophile Renier a été éliminé tandis que le Bruxellois d’adoption Sidoine a été sauvé par le public.

Après les auditions à l’aveugle, les K.O. et les battles, les candidats de The Voice France ont enfin pu découvrir les directs ce samedi soir sur TF1. Malheureusement, cette étape du télécrochet s’est avérée fatale pour notre compatriote Théophile Renier.

Pour défendre sa place dans la Team Julien Clerc, le Chastrois n’avait pas opté pour la facilité en s’attaquant à «L’Aigle Noir» de Barbara. Accompagné d’une danseuse pour l’occasion, le vainqueur de la saison 6 de The Voice Belgique s’est plutôt bien débrouillé. «J’ai vraiment passé un moment inoubliable et je tiens surtout à remercier Marie-Agnès Gilot, qui est une danseuse avec un grand cœur et qui m’a donné plein d’énergie», a confié le chanteur de 24 ans à sa sortie de scène.

Julien Clerc a été séduit par la prestation de son talent. «C’est une chanson difficile à interpréter. Comme depuis le début de cette aventure, il a revisité ça à sa façon. Il était important qu’il le fasse en force, mais sans crier. Je le remercie de l’avoir fait et cette chanson s’est envolée», a expliqué le coach.

Finalement, Théophile a dû s’incliner face à ses coéquipiers, Leonard et Pierre étant choisis par le public, tandis que Laureen a été sauvée par Julien Clerc.

Le Bruxellois d’adoption Sidoine sauvé par le public

De son côté, Sidoine a passé l’écueil des premiers directs grâce à une revisite de la Marseillaise, qui lui avait été suggérée par son père. Le Français, installé à Bruxelles depuis quelques années, s’est mis le public dans la poche grâce à cette reprise originale de l’hymne national français.

Le membre de la Team Jenifer a été félicité par sa coach pour cette grosse prise de risque. «Fallait y aller et on aime l’ambition, surtout que c’est son choix, notamment au niveau de la direction musicale. Il a de la ressource et il est impertinent aussi. Je salue aussi ton élégance, qui n’est pas donnée à tous», a affirmé la chanteuse.

Grâce au vote du public, Sidoine se retrouve donc en quarts de finale du télécrochet et tentera de décrocher son ticket pour les demis le 25 mai prochain.