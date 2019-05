Ce gilet de Kurt Cobain vendu 75.000 dollars

Quand on aime, on ne compte pas... C’est ce qu’ont dû se dire les fans du chanteur de Nirvana lors d’une vente aux enchères tenue à New York samedi.

Le gilet en photo ci-dessus a été vendu à 75.000 dollars. Il a la particularité d’avoir été porté par Kurt Cobain lors de sa dernière séance photo.

Une assiette en papier usagée sur laquelle figure une liste de titres écrite par le chanteur de Nirvana Kurt Cobain, est partie pour 22.400 dollars lors . L’assiette qui avait accueilli une pizza, avait un prix initial d’environ 2.000 dollars, a indiqué la maison Julien’s.

L’artiste américain, qui s’est suicidé en 1994, y avait écrit une liste de chansons au marqueur noir avant un concert donné en 1990 à Washington.

