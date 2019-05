Eurovision 2019 - Les villes néerlandaises expriment déjà leur intérêt pour organiser la prochaine édition

(Belga) Après la victoire de Duncan Laurence représentant les Pays-Bas à l'Eurovision, les villes néerlandaises expriment déjà leur intérêt pour organiser la prochaine édition de la compétition musicale qui devra être organisée dans leur pays.

Amsterdam, Maastricht, La Haye et Rotterdam ont déjà fait part de leur intérêt pour organiser l'évènement qui se décline en deux demi-finales et une finale, retransmises dans des dizaines de pays. Les villes doivent présenter officiellement leur candidature, et l'Union européenne des diffuseurs (European Broadcasting Union - EBU) décide de la meilleure option. Traditionnellement le pays vainqueur de la finale devient l'hôte de la prochaine édition du concours musical. Pour la 64e édition, Tel Aviv était la ville hôte après la victoire de la candidate israélienne en 2018. En raison du conflit israélo-palestinien, ce pays hôte a donné lieu à une controverse, avec des appels au boycott des défenseurs de la cause palestinienne. (Belga)