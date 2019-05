VIDÉO | Madonna en mode pirate à l’Eurovision pour chanter «Like a prayer» et son nouveau titre «Future»

La prestation de Madonna sur la scène du concours Eurovision de la chanson était très attendue. Elle n’a pas totalement convaincu.

Madonna a interprété ce samedi soir à Tel-Aviv, en première mondiale sur scène selon les organisateurs de l’Eurovision, le titre «Future» extrait de son prochain album studio «Madame X», dont la sortie est prévue le 14 juin. La star était accompagnée pour l’occasion par le rappeur américain Quavo.

Elle a également interprété son tube «Like A Prayer», qui célèbre cette année son 30e anniversaire.

Pour l’occasion, elle arborait un avec un cache-oeil de pirate et était habillée dans un costume de guerrière confectionné par Jean-Paul Gaultier.

Sa prestation de 8 minutes en live n’a pas convaincu de nombreux téléspectateurs s’exprimant sur les réseaux sociaux.

Pour être tout à fait honnête la performance de Madonna était décevante. Elle avait fait à peu près la meme chose au Met l’année dernière et Like A Prayer était 10 fois mieux. Elle aurait dû choisir une autre chanson que Future. Quavo était nul ! 👎 still ?? her.