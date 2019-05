Quatre Jours de Dunkerque - Le Néerlandais Mike Teunissen estime avoir montré son potentiel en vue du Tour de France

(Belga) Mike Teunissen a conforté son maillot rose de leader des Quatre Jours de Dunkerque en s'imposant samedi dans l'étape-reine du Mont Cassel où il a signé son premier succès de la saison. Le Néerlandais s'est dit déjà en phase pour disputer son deuxième Tour de France.

Pour Mike Teunissen et son équipe Jumbo-Visma, tout se passe selon le plan depuis le début de ces Quatre Jours. Dylan Groenewegen a signé les trois premiers succès d'étape et transmis son maillot rose vendredi à Mike Teunissen qui, lui-même, a remporté à Cassel une victoire qui pourrait lui assurer le succès final, dimanche. "Tout se passe bien depuis mardi et j'ai encore eu de très bonnes sensations samedi à Cassel", a indiqué Mike Teunissen. "Nous avons tout eu sous contrôle samedi et, dans la finale, nous étions deux dans un groupe de trois, ce qui est un très bon signe. Le sprint sur les pavés de la place de Cassel n'a pas été facile à gérer et je suis très heureux de m'être imposé à une journée de la fin des 4 Jours". La dernière journée de l'épreuve française devrait permettre à l'équipe Jumbo-Visma de faire carton plein. "Nous allons bien sûr défendre mon maillot rose mais aussi travailler pour le sprint de Dylan Groenewegen". Le Tour de France est en ligne de mire pour Mike Teunissen et les Jumbo Visma. "Ce que nous montrons est très bon dans cette optique. Le but était de mettre les choses en place pour le Tour et je pense que nous l'avons fait. Je pense aussi que je peux faire un très bon travail dans les sprints pour Dylan. Je me sens plus fort cette année: ça faisait longtemps que je n'avais plus gagné et m'imposer à Cassel est de très bon augure". (Belga)