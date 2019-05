Les Pays-Bas remportent l’Eurovision 2019: la fin de 44 ans d’attente

La 64e édition du concours de l’Eurovision a été remportée ce samedi soir à Tel-Aviv par les Pays-Bas. Nos voisins ont été récompensés pour la chanson «Arcade» de Duncan Laurence. C’est leur 5e victoire dans ce concours, la 1re depuis 1975!

Voilà de quoi donner de l’espoir à la Belgique, éliminée en demi-finale mardi et qui court derrière un succès depuis Sandra Kim en 1986. Nos voisins du nord ont renoué avec la victoire à l’Eurovision grâce à Duncan Laurence. S’accompagnant au piano, le favori des bookmakers s’est imposé avec une ballade inspirée de la disparition d’un être cher. Il a devancé la Suède. La France, avec Bilal Hassani, termine à la 14e place.

