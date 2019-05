Jupiler Pro League - Charleroi bat Eupen 2-0 avant la finale de mercredi à Courtrai

(Belga) Charleroi, qui recevait Eupen samedi soir pour le compte de la 10e et dernière journée du Groupe A du playoff 2 de la Jupiler Pro League de football, s'est imposé 2-0 grâce à des buts signés Adama Niane (49e) et Younes Delfi (68e), à cette occasion. Déjà assuré de terminer premier de la poule avant le coup d'envoi, le Sporting a ainsi conquis une septième victoire, pour totaliser 22 points, avant de défier Courtrai en finale, mercredi prochain (20h30) aux Eperons d'or

Enfin victorieux (2-1) contre Westerlo, après une série de cinq matches sans succès, Saint-Trond finit deuxième avec 17 points, 5 de plus que Westerlo, troisième. Alexis de Sart avait pourtant ouvert le score... pour Westerlo, en marquant contre son camp à la 43e, avant de se racheter en égalisant grâce à un tir dévié à la 74e. Les Canaris ont ensuite obtenu un penalty, lorsque Christophe Janssens a retenu Yohan Boli par le maillot dans le rectangle cinq minutes plus tard. Mais la nonchalante panenka de Jordan Rolly Botaka n'a pas fait mouche. C'est finalement Wolke Janssens, qui avait remplacé Wataru Endo dès la 21e minute, qui a offert in extremis les trois points aux Canaris à la 88e. Enfin Ostende qui est allé gagner 1-2 au Beerschot-Wilrijk, est quatrième avec le même nombre de points que Westerlo. Les côtiers ont mené 0-2 grâce à Fashion Sakala (9e) et Jordi Valerberghe (64e). Pierre Bourdin a réduit l'écart à la 81e. Le Beerschot-Wilrijk termine dernier avec 8 points, derrière Eupen (11 points). (Belga)