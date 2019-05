Tour de Californie: Bol vainqueur au sprint, la victoire finale pour le jeune Pogacar

Le jeune Slovène de 20 ans, Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) a remporté le Tour de Californie cycliste (WorldTour), à l’issue de la 7e et dernière étape remportée par le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) au terme de 141 km entre Santa Clarita et Pasadena.

Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) a fini 3e du sprint.

Tadej Pogacar, 20 ans Photo News Vainqueur de la 6e étape vendredi, considérée comme l’étape-reine, Pogacar avait pris le pouvoir pour tisser les toiles d’une nouvelle victoire dans une course par étapes après le Tour d’Algarve fin février.

Cinq hommes ont trusté l’avant de la course avec le Danois Kasper Asgreen et le Français Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), l’Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), l’Italien Davide Ballerini (Astana) et le Néerlandais Lennard Hofstede (Jumbo-Visma). Les cinq hommes ont été repris à 9 kilomètres de l’arrivée dans les circuits locaux, même si Cavagna et Ballerini ont tenté un dernier baroud d’honneur durant quelques hectomètres encore.

Le sprint massif était devenu inévitable. Cees Bol s’y est montré le plus rapide devançant le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates). Jens Debusschere (Katusha-Alpecin) a pris lui la 9e

Néo-pro, Tadej Pogacar, désormais plus jeune vainqueur du Tour de Californie, succède au Colombien Egan Bernal.