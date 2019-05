Footgate: Walter Mortelmans nie avoir voulu influencer Olivier Myny et plaide non coupable

Plusieurs agents impliqués dans le footgate sont passés devant la chambre d’appel de la Commission des litiges de l’Union Royale de football (URBSFA) ce samedi.

Walter Mortelmans, dont le bureau ISM défendait à l’époque les intérêts d’Olivier Myny, qui est suspecté d’avoir voulu influencer l’ex-joueur de Waasland-Beveren pour fausser un match perdu 2-0 à Malines, menacé de relégation, a nié les faits et réclamé son acquittement, samedi lors de la première séance de la chambre d’appel de la Commission des litiges de l’Union Royale de football (URBSFA). «Mon client n’a rien à faire ici», a en effet plaidé son avocat.

Il est mentionné dans le dossier de l’affaire que Mortelmans a eu un contact téléphonique avec Thierry Steemans, directeur financier du Kavé Malines, lequel s’est inquiété de savoir si Myny allait jouer le match «à fond». Il a également rappelé au passage qu’un transfert du joueur intéressait toujours Malines. Enfin il aurait carrément demandé à Mortelmans d’inciter Myny à lever le pied. L’agent aurait alors promis de lui en parler.

«La vraie question», s’est exclamé l’avocat Van de Kerkhof, «consiste à savoir ce que mon client a réellement dit à son joueur. Et la réponse c’est qu’il ne lui a rien dit du tout. Il l’avait juste fait croire à Steemans pour ne pas compromettre leurs bonnes relations. En réalité il s’est contenté de signaler au joueur, par l’intermédiaire de Thomas Troch, que Malines s’intéressait à lui. Il a simplement été conseillé à Myyny, qui d’ailleurs le confirme, de ne pas célébrer son goal avec trop de jubilation, au cas où il en marquerait un. Mais il ne lui a jamais été question de lui demander de fausser le match, et encore moins de lui promettre une somme d’argent pour cela. Je ne comprends donc pas comment le procureur fédéral peut arriver à cette conclusion, alors que même les enregistrements des conversations téléphoniques confirment ce que je suis en train de vous expliquer. Et je comprends encore moins ce que mon client fait ici. Ce n’est sûrement pas sa place, et il n’existe aucune preuve des accusations dont il fait l’objet…»

Il est cependant précisé dans le dossier que Mortelmans a contacté le directeur financier de Waasland-Beveren Olivier Swolfs le lendemain du match, pour lui confier qu’il n’avait finalement contacté aucun de ses joueurs, afin de ne pas se «brûler les doigts».

L’agent de joueur Thomas Troch clame son innocence Thomas Troch, ex-agent d’Olivier Myny, suspecté d’avoir voulu influencer l’ancien joueur de Waasland-Beveren, aujourd’hui affilié à Oud Heverlee-Louvain, pour fausser un match perdu 2-0 à Malines, menacé de relégation, a nié les faits et demandé une confrontation avec l’intéressé, samedi lors de la première séance de la chambre d’appel de la Commission des litiges de l’Union Royale de football (URBSFA). «C’est en votre pouvoir de réclamer ce complément d’énquête au procureur fédéral», a-t-il dit. Selon le coordinateur de l’enquête Ebe Verhaegen, et le procureur fédéral Kris Wagner, c’est Troch qui a recommandé à Myny de lever le pied à Malines, le 12 mars 2018. Cela s’est passé en consultation avec Walter Mortelmans, partenaire de Troch au sein du bureau d’agents ISM. Ce que conteste Maître Simaey, l’avocat de Troch. «Nous ne serions même pas là si les conversations entre Troch, Mortelmans et Myny avaient été écoutées», a-t-il affirmé. «Cela faisait un certain temps que Myny voulait quitter ce club où il était très peu aligné. Troch était parfaitement dans son rôle en lui confirmant un intérêt de Malines. Mais cela n’a rien à voir avec une tentative de falsification d’un match…» «Jamais il n’a été dit qu’un contrat lui serait offert au Kavé Malines, ou une quelconque somme d’argent, s’il faussait le match. Le joueur le confirme, et les conversations sur WhatsApp entre Troch et Myny, également. L’avocat a par ailleurs reproché au procureur fédéral de manquer de clarté. «De quoi est-on finalement accusé», a-t-il en effet demandé. «D’avoir faussé la compétition, ou de ne pas avoir dénoncé une tentative de falsfication? Comment voulez-vous que je défende convenablement mon client si je l’ignore. Mais quoi qu’il en soit la seule chose qu’on a demandé au joueur, c’est de ne pas célébrer son goal avec trop de jubilation devant le kop de Malines, au cas où il en marquerait un. Rien d’autre. J’ai demandé avec beaucoup d’insistance une confrontation, qui m’a été refusée. Et je la redemande ici. Comme je demande que la plainte contre Thomas Troch soit déclarée non fondée. On ne peut pas lui infliger davantage qu’une simple réprimande. Et encore, ce serait déjà une peine trop sévère», a conclu l’avocat. À noter qu’Olivier Myny a collaboré comme «repenti» à l’enquête de l’Union belge.