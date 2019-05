DIAPO | Cervia Médiéval: une plongée en plein Moyen Âge

Avec cette 3e édition du Cervia Médiéval, Chièvres replonge dans ses racines les plus profondes. Retour au Moyen Âge avec Dame Eva et Messire Gilles de Chin, son époux.

Le cœur historique de la cité s’est une fois encore paré de ses plus beaux atours pour les traditionnelles festivités médiévales. Annoncé absent, le soleil était finalement au rendez-vous et les quelques gouttes de fin de journée n’ont pas découragé un public familial, venu en nombre pour profiter d’un programme alléchant.

Inaugurées en cortège par les édiles communaux et leurs hôtes polonais (Golushow) et français (Provins), les festivités ont ensuite fait place aux nombreuses compagnies médiévistes, aux artisans, associations musicales et autres troupes théâtrales locales. Démonstrations, combats, danseries, concerts, farces moyenâgeuses et animations diverses ont animé l’après-midi. Ce dimanche, la journée durant, ils remettent le couvert.

Infos et programme complet: https ://cerviamedieval. wixsite. com/accueil – 0485/612 699