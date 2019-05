VIDÉOS | Avec un grand De Bruyne, Manchester City écrase la finale de Cup et s’offre un triplé historique

Avec Vincent Kompany, capitaine, durant les 90 minutes et Kevin De Bruyne, buteur, Manchester City a gagné la Coupe d’Angleterre haut la main en ne faisant qu’une bouchée de Watford en finale samedi à Wembley (6-0).

Monté au jeu à la 55e minute, Kevin De Bruyne a inscrit le 4e but des siens à la 61e. Raheem Sterling a planté trois buts (38e, 81e, 87e), Gabriel Jesus, sur un service de De Bruyne, a marqué à la 68e et David Silva avait ouvert la marque pour City à la 26e minute de jeu. La performance de De Bruyne lui a valu d’être élu homme du match.

Du côté de Watford, Christian Kabasele est resté sur le banc.

SIX | Encore un ! Sterling inscrit un sixième but ! 🤯 6??-0?? #MCIWAT 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/cPqlgSlp1K

Manchester City réalise ainsi un triplé en Angleterre après sa victoire en championnat et en Coupe de la Ligue. C’est le premier club anglais à réussir cette passe de trois.

C’est aussi la première fois qu’un club inscrit six buts en finale de la Cup depuis Bury en 1903 et la première fois depuis 1953 qu’un joueur inscrit trois buts en finale (depuis Stan Mortensen en 1953, auteur de trois buts pour Blackpool contre Bolton Wanderers: 4-3).

Il s’agissait de la deuxième finale pour Watford après celle perdue face à Everton en 1984. C’est la sixième Coupe d’Angleterre au palmarès de City.

Time for the trophy lift. Start the party, @ManCity! 🎊https://t.co/pMsyeREwEu