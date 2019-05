Le chef Raoni Meztuktire en visite au Parc Pairi Daiza, dont il a reçu le soutien

Le chef indigène brésilien Raoni a visité samedi le parc Pairi Daiza dans le cadre de sa dernière tournée mondiale. Le grand défenseur de la nature a reçu le soutien du parc animalier de Brugelette.

La Fondation Pairi Daiza fera en effet un don au profit des causes défendues par le chef amazonien.

Sa visite s’inscrit dans le cadre de la tournée mondiale qu’il a entrepris dans le but de lever des fonds pour son éternel combat: la défense de la forêt amazonienne et des espèces animales en voie de disparition. Le chef amazonien a notamment visité l’espace de l’Ara de Spix, un perroquet bleu déclaré officiellement «éteint» dans la nature depuis près de 20 ans. Il ne reste que quelques dizaines de spécimens en captivité, dont quatre à Pairi Daiza où des travaux sont en cours pour ériger le «centre de reproduction des oiseaux rares», où seront reproduits les Aras de Spix. Un «centre de réintroduction» est, par ailleurs, actuellement construit dans la Caatinga brésilienne, par Pairi Daiza, ses partenaires et le gouvernement brésilien.

La Fondation Pairi Daiza a indiqué qu’elle fera un don au profit des causes défendues par le chef amazonien. «Une somme qui proviendra entièrement des dons des visiteurs de Pairi Daiza et des personnes qui travaillent chaque jour pour la Fondation Pairi Daiza», ont indiqué les responsables du parc. «C’est grâce à leur précieux soutien et en leur nom que Pairi Daiza participe aux nombreux projets visant à protéger les espèces et les écosystèmes menacés d’extinction. Sans eux, rien ne serait possible.»

Le chef Raoni s’était rendu plus tôt dans la semaine à Bruxelles dans le cadre de sa collecte de fonds pour la préservation de sa réserve de Xingu dans la forêt amazonienne. Il a également participé à la marche pour le climat dans la capitale.