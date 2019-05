Le leader Mike Teunissen remporte la 5e étape des Quatre Jours de Dunkerque

Le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma), leader du classement général, a remporté samedi la cinquième étape des Quatre Jours de Dunkerque, qui reliait Gravelines à Cassel sur 181,5 km.

Membre d’un groupe de trois coureurs qui s’est détaché dans la dernière ascension, Teunissen, 26 ans, a devancé le Français Clément Venturini (AG2R) et son équipier norvégien Amund Grondahl Jansen.

Deux Belges complètent le top 5 du jour avec Jens Keukeleire (Lotto Soudal), 4e et Aimé De Gendt (Wanty-Gobert), 5e.

C’est la quatrième victoire pour l’équipe néerlandaise après trois succès de son sprinter Dylan Groenewegen. Teunissen conforte son maillot de leader à la veille de l’arrivée. Keukeleire, 3e, est à 22 secondes de Teunissen, 7e de Paris-Roubaix, et qui signe à Cassel son premier succès de la saison.

Cette 5e étape, réputée étape-reine avec les neuf ascensions du Mont Cassel, a vu quatre coureurs sortir du peloton avant l’attaque des difficultés: les Français Tony Hurel (St Michel-Auber) et Julien Trarieux (Delko-Marseille Provence), le Danois Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus) et le jeune Lionel Taminiaux (Wallonie-Bruxelles) qui a profité de sa deuxième sortie consécutive en deux jours pour s’emparer du maillot à pois du Grand Prix des Monts.

Les passages successifs du Mont Cassel et le forcing, notamment des équipes des deux premiers du classement général, Jumbo-Visma (Teunissen) et Lotto-Soudal (Keukeleire), ont fait fondre progressivement l’avantage du quatuor de tête dont l’avance avait culminé à un peu plus de 5 minutes. Le regroupement général s’est produit à 21 kilomètres de l’arrivée. La victoire au Mont Cassel s’est jouée au sprint dont est sorti vainqueur Mike Teunissen.

Teunissen s’élancera dimanche dans le dernier volet des 4 Jours de Dunkerque avec un maillot rose de leader qui n’a jamais quitté l’équipe Jumbo-Visma depuis mardi.

La 6e et dernière de la 65e édition des 4 Jours de Dunkerque sera disputée dimanche entre le vélodrome de Roubaix et Dunkerque (187,3 kilomètres) où le traditionnel circuit du port devrait consacrer un sprinter. Et, déjà, chez Jumbo-Visma, on souffle le nom de Dylan Groenewegen pour conclure en beauté sur la côte française.