VIDÉOS | Nadal bat Tsitsipas à Rome et s’offre une première finale sur terre battue en 2019

Rafael Nadal (N.2) s’est qualifié samedi pour sa première finale de la saison sur terre battue en battant le Grec Stefanos Tsitsipas (N.8) 6-3, 6-4 en demi-finale du tournoi Masters 1000 de Rome, épreuve dotée de 5.207.405 euros. Le match a duré 1h42 minutes.

Tsitsipas, 7e joueur du monde, 20 ans, avait précisément battu l’Espagnol, 32 ans, 2e mondial, la semaine dernière en demi-finale du tournoi de Madrid.

Five-OH! 😱@RafaelNadal books his 50th Masters 1000 final with a 6-3 6-4 victory over Stefanos Tsitsipas in Rome. #ibi19 pic.twitter.com/WwAp3Xm67H — Tennis TV (@TennisTV) 18 mai 2019

En finale, Nadal, qui a déjà gagné huit fois le tournoi de Rome, affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale, qui opposera dans la soirée le N.1 mondial Novak Djokovic, 31 ans, à l’Argentin Diego Schwartzman, 26 ans, 24e à l’ATP.

Le Majorquin, tenant du titre en terre romaine, tentera de remporter son premier titre cette saison le 81e de sa carrière (pour sa 128e finale) alors que Roland Garros débute dans huit jours.