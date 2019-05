VIDÉO | Caleb Ewan remporte la 8e étape du Giro au sprint et ouvre le compteur de Lotto-Soudal

Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté au sprint la 8e étape du Tour d’Italie, la plus longue du Giro 2019, qui a relié Tortoreto Lido à Pesaro sur une distance de 239 km.

L’Australien s’est imposé dans la ville du compositeur Giacomo Rossini devant l’Italien Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), 2e, et l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), 3e.

Louis Vervaeke (Lotto Soudal) est sorti dans le final, profitant de la dernière difficulté du jour, le Gabbice Monte (4e catégorie), à 25 km du but avec deux compagnons l’Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et le Français François Bidard (AG2R La Mondiale). Le trio a compté une petite trentaine de secondes d’avance, mais le peloton a contrôlé la chasse pour reprendre les fuyards à 6,6 km du but, laissant la place à un sprint massif.

L’Italien Valerio Conti (UAE Team Emirates) conserve le maillot rose, lui qui est leader du classement général depuis jeudi.

C’est la 33e victoire de la carrière de Caleb Ewan, 24 ans, la 4e cette saison.

Dimanche, place au second contre-la-montre du Giro après celui de Bologne dans la première étape. Cette fois, c’est un chrono de 34,8 kilomètres qui attend les coureurs à Saint-Marin.