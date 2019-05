VIDÉO | Johanna Konta renverse Bertens et s’offre une finale à Rome

La Britannique Johanna Konta (WTA 42) a empoché le premier billet pour la finale du tournoi WTA sur terre battue de Rome en battant la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 4) 5-7, 7-5, 6-2 en 2 heures et 49 minutes samedi dans la première demi-finale de cette épreuve dotée de 3.452.538 dollars.

Johanna Konta, 28 ans, tentera de décrocher un 4e titre WTA dimanche, à l’occasion de sa 8e finale sur le circuit WTA. Elle a conquis les trois premiers sur surface dure, en 2016 à Stanford et l’année suivante à Sydney et Miami.

