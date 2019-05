VIDÉO | Koh-Lanta: trahison, drague et règlements de compte

Dans le dixième épisode de «Koh-Lanta: la guerre des chefs», l’émission a encore laissé place aux stratégies. L’épreuve d’immunité a permis à un candidat de sauver sa peau.

Ce vendredi soir sur TF1, stratégie et coups bas étaient de sortie lors de Koh-Lanta.

Suite à la double élimination de Brice et Sophie la semaine dernière, les aventuriers de la tribu réunifiée se retrouvaient à dix.

Du tir à l’arc pendant le jeu de confort et de la drague

Le jeu de confort s’est joué sur une épreuve de tir à l’arc. Deux équipes de cinq candidats se sont affrontées en vue de gagner un souper typique cuisiné avec la population locale d’un petit village.

L’équipe de Steeve, composée de Clo, Nicolas, Maud et Cindy, a remporté ce jeu de confort et a profité d’une nuit dans de vrais lits.

Durant cette rencontre avec la population locale, le célibataire Steeve a tenté une petite approche.

Pendant ce temps-là, sur le camp, les stratégies reprenaient de plus belle. Plusieurs aventuriers se sentant menacés.

Une épreuve d’immunité à l’aveugle

Après le jeu de confort, place à l’épreuve d’immunité. Ce jeu s’est joué… les yeux bandés. Les candidats ont appris que le perdant aurait une voix contre lui au moment du conseil.

Aventurier le plus en danger lors de ce dixième épisode, Maxime a eu le bon goût de sauver sa peau en reproduisant le plus rapidement une figure avec neuf pièces de bois. Maud a terminé dernière et a été sanctionnée d’une voix contre elle au conseil.

Après la stratégie vient les règlements de compte. Agacée par le vainqueur de l’épreuve, Cindy n’a pas hésité pas à le faire savoir. Celle-ci n’a pas oublié que Maxime avait voulu l’éliminer par le passé.

«Maud et Maxime m’ont trahie»

Angélique. TF1 Devenu le mal-aimé, Maxime ne risquait rien lors du conseil. Angélique a été éliminée sans trop de surprises.

Dans une interview donnée à Télé-Loisirs, Angélique est revenue sur son élimination: «J’ai été très déçue. Maxime est quelqu’un de fort et bien sûr, on a voulu l’éliminer à certains moments, il est redoutable sur les épreuves, je sais que c’est un bon aventurier. Je suis allée le voir et je lui ai proposé une alliance avec Aurélien. Au final, il m’a trahie. Cela m’a beaucoup blessée. Je n’ai pas fait confiance à beaucoup de personnes dans cette aventure et les deux personnes que j’ai démarchées, Maud et Maxime m’ont trahie».