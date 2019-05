Journées découvertes de la chimie et des sciences de la vie les 18 et 19 mai

(Belga) Une quarantaine d'entreprises et d'organisations actives dans la chimie et les sciences de la vie ouvriront leurs portes au grand public en Wallonie, mais aussi en Flandre et à Bruxelles, samedi et dimanche, annonce essenscia, la fédération belge du secteur. L'occasion d'explorer des laboratoires et des installations habituellement inaccessibles.

Comment fabrique-t-on les médicaments? Quels sont les matériaux et les molécules du futur? Quels efforts les entreprises font-elles pour le climat? Les visiteurs trouveront les réponses à ces questions en poussant les portes d'établissements tels que Solay (Bruxelles, Jemeppe-sur-Sambre), l'Institut d'immunologie médicale IMI-Biopark (Gosselies), Cefochim (Seneffe), Air Liquide (Ghlin) ou Technopolis (Malines). L'événement s'inscrit dans le cadre des activités lancées par essenscia cette année, à l'occasion du centenaire de la fédération belge du secteur de la chimie et des sciences de la vie mais également du 150e anniversaire du tableau de Mendeleïev, qui classe les éléments chimiques connus. Par ailleurs, des bourses à l'emploi seront organisées car le secteur est à la recherche de talents. Près de 4.500 nouveaux postes ont été créés au cours des quatre dernières années et il reste encore de nombreuses places vacantes. (Belga)