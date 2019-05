Jupiler Pro League - Courtrai termine en tête du groupe B des play-offs II, l'Union et Mouscron battus

(Belga) Vainqueur du Cercle de Bruges à domicile (4-0) vendredi lors de la dernière journée des play-offs II en Jupiler Pro League de football, le KV Courtrai a confirmé son emprise sur le groupe B en terminant à la première place. Seul l'Union Saint-Gilloise pouvait encore ravir la tête aux Courtraisiens en cas de contre-performance des hommes d'Yves Vanderhaeghe mais les Unionistes se sont, de toute façon, inclinés sur la pelouse de Zulte-Waregem (2-1).

L'Union Saint-Gilloise n'ayant pas demandé la licence européenne, le KV Courtrai était déjà assuré de disputer la finale des play-offs II. Les Courtraisiens avaient cependant à coeur de terminer en tête du groupe B. Les troupes d'Yves Vanderhaeghe n'ont pas fait dans le détail face au Cercle de Bruges en déflorant la marque à quatre reprises via Ezekiel (18), Lepoint (71), Chevalier (77) et D'Haene (88). Pendant ce temps-là, l'Union a subi sa deuxième défaite dans ce groupe en dix-rencontres sur le terrain de Zulte-Waregem. Sylla (31) et Faik (33) ont donné une avance de deux buts à l'équipe locale avant que Selemanie ne réduise la marque sur penalty (37). Enfin, Mouscron s'est incliné face à Waasland-Beveren (2-4) pour le dernier match professionnel de Mbaye Leye. Les deux buts d'Awoniyi (34,72) n'auront pas suffi face aux réalisations de Badibanga (38), Jubitana (66), Forte (77) et Ampomah (90+3). Le KV Courtrai (24 points) termine premier du groupe B. Suivent l'Union (20), Zulte Waregem (13), Waasland-Beveren (13), Mouscron (8) et le Cercle (7). Le KV Courtrai affrontera le Sporting de Charleroi, vainqueur du groupe A à un match de la fin, en finale des play-offs II le mercredi 22 mai (20h30). (Belga)