Euromillions Basket League - Le Brussels battu par Charleroi dans son "Lux Game"

(Belga) Le Brussels s'est incliné 79-89 face à Charleroi vendredi soir lors de la 35e et avant-dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique de basket. Le club bruxellois avait délocalisé cette rencontre "à domicile" dans la salle du club de T71 Dudelange, au Grand-Duché de Luxembourg. C'est la première fois dans l'histoire du basket belge qu'un match de championnat s'est déroulé hors des frontières du royaume.

Les Bruxellois, qui ont joué avec un maillot spécialement conçu, orné des couleurs du Grand-Duché du Luxembourg, devaient gagner leurs deux duels face au Spirou dans ce back to back de fin de saison pour espérer accrocher la 3e place, qui reste propriété des Carolos. Anvers, leader du championnat, n'a pas fait le détail lors de son court déplacement à Malines: victoire 42-99. Dauphin des Giants, Ostene a eu plus de mal mais est parvenu à l'emporter 63-67 sur le parquet de Mons. Liège, lanterne rouge, s'est incliné 83-100 face à Alost et Limburg United s'est imposé 90-89 face à Louvain. Au classement, Anvers (26 victoires, 6 défaites) reste leader devant Ostende (28/7), Charleroi (23/12), le Brussels (21/14), Mons (17/18), Limburg United (16/20), Alost (13/22), Malines (12/23), Louvain (10/25) et Liège (7/28). Le second volet de ce back to back aura lieu dimanche (15h00). Ce sera la dernière journée de la phase classique. (Belga)