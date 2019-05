Jupiler Pro League - Des milliers de supporters font la fête pour le titre à la Stadsplein de Genk

(Belga) La Stadsplein de Genk était noire de monde vendredi soir pour célébrer le quatrième titre de champion de Belgique du KRC Genk. Pas moins de 8.000 supporters ont pu célébrer leurs héros positionnés sur un podium devant l'hôtel de ville sur le coup de 20h15.

Aux alentours de 18h30, les groupes de supporters sont arrivés au café Belgiek. Ils ont pu apercevoir le bus ouvert des champions qui faisait un court trajet à travers le centre-ville de Genk. Des drapeaux flottaient également sur la Place Misère, à la gare et sur la Stadsplein. La pluie n'a pas calmé les ardeurs des Genkies: les parapluies et les chapeaux bleu-blanc étaient de la partie. Partout dans la ville, on pouvait entendre les "champions olé olé" et "On vous aime Racing", surtout lorsque le bus était en parade. À l'hôtel de ville, les supporters ont formé une haie d'honneur pour accompagner les champions à l'entrée. Pendant que les gouttes de pluie tombaient, les supporters de Genk se sont rassemblés sur la Stadsplein. Vers 19h30, 8.000 supporters étaient déjà présents. Les joueurs ont d'abord profité d'une pinte rafraichissante à l'hôtel de ville, tandis que le bourgmestre de la ville Wim Dries (CD&V) a rendu hommage à toute l'équipe lors d'un discours. Pendant ce temps-là, les supporters continuaient à chanter sous la pluie battante sur les rythmes entraînants d'un DJ installé sur le podium. À 20h15, les supporters de Genk ont été récompensés pour leur longue attente. Sous de grands applaudissements et des feux de bengale, leurs héros sont montés sur le podium. Les joueurs sont montés un à un sur le podium pour y faire le spectacle. Dieumerci Ndongola a, entre autres, montré une nouvelle fois tous ses talents d'ambianceur. Le public a réservé une ovation pour son entraîneur Philippe Clement qu'il souhaite ardemment voir rester au club. (Belga)