VIDÉOS | Les candidats namurois face à nos mots-clés: «Cumul»

Ecolo, le PTB et Défi prônent un décumul intégral. PS, MR et le cdH mettent, avec des nuances, en avant la plus-value d’une expérience locale.

Décumul intégral ou tempéré

Communion de vues entre Ecolo, Défi et le PTB. Ces trois partis estiment que le décumul doit être intégral entre un mandat de parlementaire et une fonction exécutive à l’échelon local. Un décumul qu’ils envisagent tant à la Région, où des mesures limitatives ont déjà été adoptées, qu’au Fédéral, où rien de tel n’existe.

Une position revendiquée pour des raisons financières, de conflit d’intérêt mais aussi fonctionnelles: député est une fonction qui mérite d’être exercée à plein-temps.

Au MR, au cdH et au PS, on parle aussi de décumul, mais on le tempère. Au nom, principalement de l’intérêt qu’il y a de disposer de l’expérience de mandataires locaux au sein de l’enceinte parlementaire. Au cdH, on se dit satisfait des règles actuelles, au PS, on met plutôt l’accent sur la nécessité de limiter le cumul financier tandis que le MR met l’accent sur l’impossibilité de cumuler pour des bourgmestres de villes de 50 000 habitants et plus.

