La Pro League condamne les chants de Leandro Trossard

La Pro League a condamné les chants de Leandro Trossard, le capitaine du KRC Genk, qui a dérapé lors des célébrations du titre de champion de Belgique des Limbourgeois décroché jeudi.

Alors qu’il faisait la fête dans une boîte de nuit à Hasselt, Trossard a chanté «alle boeren zijn homo’s» («tous les fermiers sont des homosexuels»), «boeren» étant un surnom attribué aux supporters du Club de Bruges, dauphin de Genk au classement de la Jupiler Pro League.

«Ce jour est la Journée Internationale contre l’homophobie et la transphobie», rappelle la Pro League vendredi. «La Pro League entend affirmer de la façon la plus ferme que les chants ‘alle boeren zijn homo’s’ n’ont en aucun cas leur place ni dans un stade ni lors des manifestations festives auxquelles nos joueurs participent».

La Pro League ajoute qu’elle «ne peut s’aligner sur la jurisprudence de la Commission des litiges d’appel pour le football professionnel qui, à deux semaines d’intervalle, a refusé de considérer comme chants discriminants ‘alle joden zijn homo’s & alle boeren zijn homo’s’ (décisions du 4.05.19 et du 17.05.19)».

Le Club de Bruges avait pour rappel été acquitté par la Commission des litiges d’appel après que les supporters blauw en zwart ont chanté «alle joden zijn homo’s» («tous les Juifs sont gays») le 4 avril sur le terrain d’Anderlecht lors des play-off I.

Benito Raman, alors joueur de La Gantoise, avait également «alle boeren zijn homo’s» à l’occasion d’un match entre Gand et Bruges en décembre 2015. L’ancien Buffalo avait alors écopé d’une journée de suspension effective (plus deux avec sursis) et d’une amende de 1200 euros.