Un an après la mort de Mawda, toujours des critiques

Une dizaine de membres de Solidarity for All ont distribué en fin d’après-midi à Kessel-Lo (Leuven) des brochures critiquant le suivi politique et judiciaire du décès de la petite Mawda, tuée il y a un an par une balle tirée par un policier.

Des graines de myosotis étaient également vendues.

L’organisation dénonce le fait que la police, le parquet et le ministre de l’Intérieur ont «tout fait pour dissimuler les faits et ont menti au sujet de cette affaire».

«La mort de Mawda est une conséquence directe d’une politique qui réduit les réfugiés à un problème, qui les déshumanise, les considère comme de la vermine qu’il faut éradiquer. Tant que ce sera le cas, de tels drames se produiront. Les F-16 belges ont bombardé l’Afghanistan, l’Irak, la Libye et la Syrie. Cela nous rend responsables des gens qui fuient la guerre et le racisme», ajoute le mouvement.