Sondage: le PS se renforce, le MR se ressaisit, le Belang de retour

Magnette le plus populaire

Paul Magnette (PS) est l’homme le plus populaire auprès des Wallons, devant le président du PS, Elio Di Rupo, et le chef de file du MR bruxellois, Didier Reynders. À Bruxelles, c’est le président de DéFI, Olivier Maingain, qui devance Paul Magnette et Didier Reynders. En Flandre, le président de la N-VA, Bart De Wever, figure sur la plus haute marche d’un podium complété par Hilde Crevits, figure de proue du CD&V qui détrône l’ancien secrétaire d’État fédéral Theo Francken (N-VA).

Le sondage a été réalisé du 6 au 14 mai, période d’agitation médiatique autour d’une vidéo du MR source de tensions avec Écolo à qui les réformateurs avaient prêté l’intention de vouloir taxer la viande. L’enquête a en revanche été effectuée avant la mise au jour d’un tract malheureux de candidats Écolo qui se sont vus reprocher des pratiques à visée communautaire.

La marge d’erreur du sondage est de 3,1% en Wallonie et en Flandre et de 4,3% à Bruxelles.