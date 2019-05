Quatre Jours de Dunkerque: Bryan Coquard s’adjuge la 4e étape, Mike Teunissen prend le maillot rose

Le Français Bryan Coquard (Vital Concept) a remporté au sprint la 4e étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.HC), vendredi à Le Portel, près de Boulogne.

Le maillot rose de leader a changé d’épaules tout en restant dans la même équipe, Jumbo-Visma: le Néerlandais Mike Teunissen est le nouveau leader.

L’étape des Quatre Jours de Dunkerque de vendredi, qui présentait un profil plus ardu que lors des trois premières journées, a été animée par une échappée de trois coureurs, le Belge Lionel Taminiaux (Wallonie-Bruxelles), l’Espagnol Urko Berrade (Euskadi-Basque Country) et le Français Clément Carrisey (Israel Cycling), qui ont faussé compagnie au peloton dès le km 5. Le trio de tête a été repris par le peloton à moins de 10 kilomètres de l’arrivée, dans le circuit local pimenté par quatre ascensions de la côte de Saint-Etienne-Au-Mont.

Les nombreuses escarmouches de la fin course en tête de peloton n’ont pas empêché le sprint à Le Portel. Le Français Bryan Coquard s’est imposé devant son compatriote Clément Venturini (AG2R) et le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma) qui a endossé le maillot rose de leader au détriment de son coéquipier Dylan Groenewegen, qui reste maillot vert. Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy) s’est classé 4e et premier Belge du jour devant Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) qui s’est replacé en 2e position du classement général, à 4 secondes de Teunissen.

La 5e et avant-dernière étape des Quatre Jours de Dunkerque, réputée étape reine, sera disputée samedi entre Gravelines et le Mont Cassel que les coureurs devront gravir à huit reprises.