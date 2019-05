L’Open Vld veut supprimer toute référence au genre dans les documents officiels

L’Open Vld s’est dit partisan de la suppression - dans la mesure du possible - de toute référence au genre dans les documents officiels et pour l’instauration d’un cadre légal pour la gestation pour autrui (GPA) non commerciale.

Ces propositions figurent dans un plan d’actions en faveur des personnes LGBTIQ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées et queer) présenté par le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, et la candidate sur la liste de l’Open Vld pour la Chambre lors des élections législatives du 26 mai en Brabant flamand, la sexologue, ancienne Miss Belgique et vedette de la télévision Goedele Liekens.

La Belgique occupe la deuxième place au «Rainbow Index», un classement publié chaque année par l’IGLA Europe (International Lesbian and Gay Association) pour déterminer l’état des droits LGBTI en Europe.

Mais le parti libéral flamand souhaite atteindre la première place, ont expliqué ses deux candidats.

L’Open Vld a présenté son plan d’actions en cette Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie. Il comprend cinq priorités, dont la suppression de toute référence au genre dans les documents officiels - comme les cartes d’identité -, dans la mesure du possible. Le parti admet toutefois que nombre de concertations seront nécessaires pour éviter que les Belges ne rencontrent des problèmes lors de séjours à l’étranger.

Le parti libéral souhaite aussi l’instauration d’un cadre légal pour la GPA non commerciale afin d’aider des couples - hétérosexuels ou homosexuels - qui feraient appel à un membre de leur famille ou à une amie pour porter leur enfant. L’Open Vld désire éviter le recours à la GPA moyennant paiement «car les enfants ne sont pas à acheter» et définir les droits et les devoirs des différentes parties, avant, pendant ou après l’accouchement.

De manière plus générale, les libéraux flamands souhaitent accorder plus d’attention aux personnes intersexuées.