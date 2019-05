Festival de Cannes | Toutes en habits de lumière pour un Rocketman

Avec Elton John sur la Croisette, les organisateurs du Festival de cannes respirent enfin: le glamour et les strass ont enfin fait leur apparition sur la Croisette.

À l’occasion de la projection (hors compétition) du biopic «Rocketman», les stars présentes à Cannes avaient toutes enfilé leur habit de lumière.

Entre les lunettes «cœur» et diamant d’Elton John, la robe lamé or d’Eva Longoria, le smoking «boule à facettes» du mannequin Sara Sampaio, le pantalon fendu du mannequin Izabel Goulart, l’arlequin d’Eva Herzigova et le fourreau lamé argent de Julianne Moore, ça scintillait de toutes parts.