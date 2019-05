Les commerces restent accessibles pendant les travaux, c’est écrit en grand...

Les automobilistes qui passeront dans le coin ne pourront pas dire qu’elles ne sont pas visibles… Com.

La ville de Tournai vient d’acquérir quatre structures métalliques pour attirer le chaland vers les commerces durant les travaux.

L’idée a été lancée sur Tournai il y a plusieurs mois déjà par l’agence de communication Scaldistournai.eu dans le cadre du chantier d’élargissement de l’Escaut. Il s’agit de déployer des bâches informatives sur des structures métalliques, aux abords de certains gros chantiers, d’une part pour informer sur l'évolution de ces derniers et d’autre part pour attirer l’attention des passants sur le fait que les commerces restent accessibles (généralement, à pied, bien entendu) durant les travaux.

La ville de Tournai vient d’acquérir quatre structures de ce type et deux d’entre elles ont d’ores et déjà été posées de part et d’autre de la rue de l’Yser.

Car l’on sait qu’ici aussi, les travaux risquent de durer un certains temps et il n’est pas évident pour qui arrive en voiture à hauteur du chantier de se rendre compte qu’un passage est prévu de part et d’autre des travaux pour donner accès aux différents commerces.

À supposer que les chalands éventuels acceptent de parcourir quelques dizaines de mètres à pied après avoir garé leur voiture, bien évidemment.

Mais, comme nous le disait une commerçante de cette rue, certains marcheraient sur les mains pour venir chez vous si vous leur proposez le produit qu’ils recherchent et leur offrez le sourire en plus…

Force est de constater que dans le cadre d’un tel chantier - qui, pour rappel, consiste à terminer la revitalisation du quartier du Fort Rouge - mieux vaut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Les lamentation ne faisant, en définitive, que dresser des murs qui risquent de devenir très vite infranchissables pour certains…