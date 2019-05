Tour d’Italie: abandons du vainqueur d’étape Fernando Gaviria et de Laurens De Plus

Laurens De Plus quitte le Giro. BELGA

Le sprinter Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) qui souffre depuis quelques jours du genou gauche, a quitté le 102e Tour d’Italie cycliste (WorldTour) après une bonne cinquantaine de kilomètres, vendredi au cours de la septième étape entre Vasto et Laquila.

Gaviria, 24 ans, avait remporté la 3e étape Vinci - Orbetello sur le tapis vert le 13 mai, après le déclassement de l’Italien Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step).

Mercredi il avait été devancé par le grand espoir du sprint allemand Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), à l’arrivée de la 5e étape Frascati - Terracina.

La formation UAE Team Emirates n’a donc plus que six hommes en course, dont le maillot rose Valerio Conti.

L’autre Colombien, Juan Sebastian Molano, le poisson pilote de Gaviria, avait en effet été écarté par son équipe avant la 4e étape à cause de valeurs sanguines anormales.

L’équipe Jumbo-Visma déplore pour sa part l’abandon de Laurens De Plus, 23 ans, un des fidèles lieutenants du candidat slovène à la victoire finale Primoz Roglic, malade. De Plus était tombé à la 161e place du classement, à presque 50 minutes du leader Valerio Conti.