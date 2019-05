Grumpy Cat, le chat grincheux le plus célèbre d’internet, est mort

Grumpy Cat, le chat grincheux dont la mine naturellement boudeuse orne des objets en tous genres vendus dans le monde entier, est décédé, a annoncé sa «famille» américaine vendredi via le compte Twitter officiel du félin.

L’animal aux yeux d’un bleu très clair a «souffert de complications d’une infection urinaire» et, «malgré les soins de professionnels», est décédé «paisiblement» mardi matin, «dans les bras de sa maman, Tabatha», indique l’annonce de la «Grumpy’s Family».

La chatte au look constamment ébouriffé et désapprobateur, voire blasé, était devenue une star d’internet avant de faire son apparition sur des plateaux télé et d’avoir sa propre boutique en ligne avec nombre d’articles dérivés à son effigie, généralement accompagnés d’un message rejetant toute positivité.

Le compte Instagram de Grumpy Cat a de quoi faire pâlir d’envie les starlettes moins poilues: il compte près de 2,5 millions de «followers» alors que sa page officielle sur Facebook atteint les 8.500.000 «likes».

De son vrai nom «Tardar Sauce», la chatte a goûté à la célébrité à partir de 2012. C’est une photo mise en ligne par l’oncle de la jeune maîtresse de Grumpy Cat qui a lancé sa carrière de star du Web. Des livres ont désormais Grumpy Cat pour héroïne, et elle a aussi été l’égérie d’une marque de croquettes. Elle est aussi le personnage principal d’un film de Noël, sorti en 2014.

Tardar Sauce était née le 4 avril 2012 et a donc succombé à l’âge de 7 ans. «Son esprit subsistera à travers ses fans de par le monde», conclut sa famille vendredi.