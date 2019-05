Belgian Pride: voici les revendications de la RainbowHouse avant les élections

Transgenres, personnes non binaires, aide aux profs, opposition à la N-VA: en tant qu’organisatrice de la 24e Belgian Pride cette semaine, la RainbowHouse Brussels a fait valoir vendredi ses revendications à l’approche des élections.

La coupole des associations LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexués et autres) bruxelloises appelle à poursuivre les avancées sur la question des droits des personnes transgenres et des personnes intersexes, la prévention en matière de santé, l’éducation à la diversité dans les écoles, l’occupation et la sécurité dans l’espace public ou encore en matière de solidarité internationale.

Plus précisément, la soixantaine d’associations membres de la RainbowHouse Brussels demande par exemple à lever les limitations d’âge de la loi sur les personnes transgenres de 2017. Depuis son entrée en vigueur en janvier 2018, cette loi permet à une personne de changer de nom et de modifier l’indicateur de genre dans l’état civil sans stérilisation ni entretien psychologique.

La coupole espère ainsi favoriser l’épanouissement des mineurs qui bénéficient de l’appui de leurs parents pour effectuer ces démarches, mais qui sont encore contraints d’attendre leur 16e anniversaire et de se prêter à des contrôles psychiatriques. La RainbowHouse Brussels souligne également l’absence de considération des personnes non binaires (qui ne se définissent pas totalement comme homme ou femme) et critique l’irrévocabilité de cet acte administratif, qui ne peut être posé qu’une seule fois.

Les associations appellent aussi à légiférer pour faire interdire les mutilations génitales des enfants intersexes posées après la naissance, afin que le choix puisse leur revenir en grandissant.

Des outils pour les profs

Dans les écoles, la RainbowHouse Brussels plaide pour des formations et des mesures obligatoires, non plus facultatives, relatives à la lutte contre la discrimination des enfants LGBTQI+ et à leur considération dans les cours traitant de la famille ou de la sexualité. «Des enseignants m’ont déjà appelée pour me demander des outils afin, par exemple, de répondre à la demande d’un enfant qui voulait être genré au féminin», raconte Oumaya Hammadi, porte-parole de la RainbowHouse Brussels. «On voit des professeurs de bonne volonté, mais ils doivent faire ce travail par eux-mêmes», déplore-t-elle. «On aimerait que des outils soient mis à leur disposition».

La RainbowHouse Brussels a présenté ses revendications aux différents partis, à l’exception de ceux dont les actes et positions ont été jugés incompatibles avec la charte de valeurs annexée à ses statuts, à savoir le Parti populaire, la Liste Destexhe, le Vlaams Belang, la N-VA et le parti Islam. Les élus ayant pris part à l’événement se sont globalement montrés ouverts, avec parfois quelques réserves, à faire avancer les droits des personnes LGBTQI+.

Opposé à la participation de la N-VA

La coupole rappelle par ailleurs qu’elle s’est opposée à la participation de la N-VA à la Belgian Pride parade de samedi. Elle pointe notamment les propos transphobes tenus en août 2018 par l’ex-secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Theo Francken. Ceux-ci entrent en contradiction avec la raison d’être de cette manifestation politique que représente la Pride, estime-t-elle. Son opposition n’a pas été suivie par les deux autres coupoles régionales.

À l’occasion de cette 24e édition de la Belgian Pride, la RainbowHouse Brussels a plus largement remis en question la présence des partis politiques à cet événement.