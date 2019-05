Ce week-end, l’ouest de Mons invite à la «déwanne»

Ce week-end, on aura les yeux rivés sur Boussu où se déroulera un festival qui a connu un buzz incroyable et qui s’annonce décoiffant.

Mais on n’oubliera pas de passer dans la commune voisine de Quaregnon où tout ce qui se fait de mieux en matière de bd est invité. La cité du Doudou invite quant à elle à s’envoyer en l’air tandis que la cité de l’Ours bourdonnera et que les loups sortent les chaises de jardins.

1. Festival de la Coupe Mulet

On en parle depuis des semaines, mais cette fois on y est: le 1er festival européen de la coupe mulet se déroulera ce samedi 18 mai à Boussu, dans l’enceinte de la Brasserie du Borinage.

- Au programme de cette journée déjantée: balade cyclomulets, coiffure pour se faire tailler la mule par des professionnels de la paire de ciseaux, élections des plus beaux mulets dans les catégories mulet naissant (court), féminin, masculin, enfants, personnes âgées, moderne, traditionnel, queue-de-rat, mais aussi turbo-souffleur d’air pour ventiler son mulet, des arts de rue, des petites promenades à dos de mulet, projection de vidéos (reportages, clips, etc.)…

Mais aussi des concerts et DJ sets, avec notamment les Bretons cinglés du mulet des Broken Back Michels, du Gustave Brass Band, du duo montois «La Jungle», etc. Comme tout cela se passe dans une brasserie, il y aura de la bonne et surprenante bière locale… Mot d’ordre: ça va déwanner! Précision importante: tout le monde est le bienvenu, coupe mulet ou non.

Où? à la Brasserie du Borinage, rue du Calvaire à Boussu. Quand? Le 18 mai de midi à minuit.

2. RDVBD à Quaregnon

Tous les deux ans depuis 2011, la Maison Culturelle de Quaregnon organise son rendez-vous BD, faisant de la cité boraine un centre majeur de la diffusion et de la promotion du 8e art en Belgique.

- Cette année, c’est le dessinateur et caricaturiste Johan de Moor qui est mis à l’honneur, signant l’affiche de l’événement et exposant plus de 300 dessins à la maison culturelle.

Seront également présents à cette cinquième édition des RDVBD: Benoît Féroumont (invité d’honneur en 2017), Gilles Dal, Stephen Desberg, Sergio Salma, Pascal Jousselin, Fred Jannin ou encore Vincent Patar…

Trois espaces s’offrent aux visiteurs durant le festival: le labo (où une fresque géante sera peinte), le patio et le bistro avant la soirée de clôture où seront remis les premiers prix Clovis, récompensant un(e) auteur (trice) de moins de 40 ans pour l’originalité de son travail. Une projection de courts-métrages et un concert hommage au gaffophone ponctueront le rendez-vous.

Où et quand? Hôtel de ville de Quaregnon de 13h à 20h. Infos: maisonculturellequaregnon.be

3. Un festival bourdonnant à Saint-Ghislain

Ce dimanche 19 mai aura lieu le premier festival Festinature à Saint-Ghislain. Ce festival se déroule dans le cadre de la quinzaine de l’abeille et du printemps sans pesticides. On l’aura compris, l’objectif est de sensibiliser à la préservation des insectes pollinisateurs.

Seront proposés aux visiteurs des alternatives aux pesticides, mais aussi des ateliers plantation et repiquage de fleurs, des visites de rucher, un marché du terroir…

Où? Parc communal de Tertre, rue de Chièvres 17. Quand? Dimanche 19 mai de 10h à 16h.

4. Sexe à la chapelle

Tout aussi naturel qu’une abeille butinant des plantes mellifères, le sexe reste par contre entouré d’un épais tabou. Pourtant, l’OMS considère l’activité sexuelle comme un facteur de santé et qui devrait donc occuper une place dans l’éducation des jeunes comme des adultes, dans le secteur de l’éducation permanente. C’est pourquoi des sexologues se sont associés pour créer l’association «Tout sex’prime» en 2018.

Ce samedi, cette association organise une journée complète dédiée au sexe: «Le Jour où tout s’exprime», qui s’adresse aux professionnels et au grand public. Celle-ci a lieu à la «Chapelle Club», dans les locaux d’une chapelle désacralisée. Tout un symbole de parler librement de quelque chose dans un lieu éminemment lié à la religion qui rangea le sexe au rang des choses honteuses 2000 ans durant...

La journée s’articule en trois actes. Une matinée dédiée aux professionnels, où on s’interroge sur l’influence de l’alimentation dans le non-désir sexuel. Un après-midi ouvert à tous, dédié à l’histoire de la sexualité féminine. Enfin, la journée s’achèvera sur «Apologie du Cul», un spectacle fait de lectures érotiques sur fond de piano…

Où? La Chapelle Club, rue des Telliers 5, Mons. Plus d’infos: toutsexprime.com

5. Jardin louviérois

- Du côté de la région du Centre, ce week-end marque l’ouverture du Jardin des Loups à la Place Maugrétout. Jusqu’au 26 mai, chaises de jardin, gazon synthétique et terrain de basket seront mis à disposition gratuitement durant tout l’événement pour la détente ou le sport.

Diverses activités seront proposées aux plus petits, notamment un parcours enfantin de 27 m de long, 3 châteaux gonflables et un jeu de sumos géant. Plusieurs animations seront organisées avec un objectif: faire prendre l’air!

Où? Place Maugrétout à La Louvière. Quand? Jusqu’au 26 mai.