INFOGRAPHIE | Le long coude-à-coude du Standard et l’Antwerp

Si le titre de champion est revenu logiquement à Genk, rien n’est encore fait pour la 3e et 5e place des play-off 1. La lutte entre le Standard et l’Antwerp d’un côté, et Gand et Anderlecht de l’autre côté, sera acharnée jusqu’au bout.

En tête depuis la 10e journée de championnat, Genk a logiquement été sacré champion de Belgique pour la 4e fois de son histoire, hier soir, lors de la 9e journée des play-off 1.

Dernier rival des Limbourgeois, le FC Bruges devra donc se satisfaire de la 2e place du championnat. Et ce, même s’il a également réalisé une saison très régulière. Les hommes d’Ivan Leko n’étant jamais descendu plus bas que la 3e place du classement général. Et encore, à deux reprises seulement (4e et 16e journées de D1A).

Derrière ces deux principaux leaders, quatre équipes se disputent les dernières places qualificatives en play-off 1: le Standard et l’Antwerp, en compétition pour la 3e place, ainsi que Gand et Anderlecht, en lice pour la 5e place.

Standard VS Antwerp: avantage statistique aux Liégeois

A l’image de Genk et Bruges, l’Antwerp et le Standard ne se quittent plus cette saison: les deux clubs se sont ainsi déjà suivis à 24 reprises au classement général (en 39 journées de D1A).

Mais bien que les Anversois réalisent une superbe saison – ils n’ont jamais été sortis du Top 6 et ont même occupé la 2e place du classement général à la mi-saison – force est de constater que les joueurs de Laszlo Bölöni ont encore un peu de mal à gérer la pression.

Déjà qualifié de justesse pour les play-off 1 (l’Antwerp a terminé la phase classique du championnat à la 6e place), le «Great Old» perd ainsi souvent le bénéfice de ses bonnes prestations à l’entame de la dernière ligne droite.

Contrairement aux Rouches qui, cette saison, parviennent souvent à relever la tête lorsqu’ils sont dos au mur, comme ça a été le cas en phase classique, lorsqu’ils ont été décrochés de la course au Top 6, ou en play-off 1, ce jeudi soir, lorsqu’ils devaient absolument faire leur retard sur… l’Antwerp, les Anversois laissent filer de précieux points aux plus mauvais moments. Ce qui a d’ailleurs permis aux Liégeois de récupérer la 3e place des PO1.

Gand VS Anderlecht: les Mauves sous pression

Obligés de décrocher la 5e place s’ils veulent espérer participer à l’Europe – Anderlecht ne participera à l’Europa League que si Malines est exclu par l’UEFA ET si le 4e des PO1 remporte son barrage européen contre le vainqueur des PO2 – les Mauves risquent de se retrouver sans rien à cause de la Gantoise.

Classés 4e à l’entame des PO1, les Anderlechtois ont reculé d’une place dès la 2e journée des play-off. Pire, ils ont été dépassés au classement général par les Buffalos, ce jeudi soir, au terme de l’avant-dernière journée de la saison.

Pour Karim Belhocine et ses hommes, seule la victoire compte désormais: tout autre résultat (nul ou défaite) à Gand mettrait définitivement fin aux rêves européens de Marc Coucke.