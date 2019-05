Un titre et neuf articles de la Constitution soumis à révision: «Nous ne voulons pas revivre les 541 jours de crise»

Le fédéral a validé sa liste d’articles de la Constitution qu’il propose à la révision. Compte tenu des affaires courantes, le gouvernement s’est basé sur la liste qui existait en 2014 mais s’est attaché à ne pas reprendre de dispositions «qui augmentent le risque de blocage et de chaos institutionnel lors de la prochaine législature».

Le gouvernement fédéral a validé ce vendredi sa liste d’articles de la Constitution qu’il propose à la révision. Celle-ci comprend neuf articles et un titre, tous repris dans les listes de la Chambre et du Sénat.

Compte tenu des affaires courantes, le gouvernement s’est basé sur la liste qui existait en 2014 mais il s’est attaché à ne pas reprendre de dispositions «qui augmentent le risque de blocage et de chaos institutionnel lors de la prochaine législature», a commenté le Premier ministre Charles Michel. «Nous ne voulons pas revivre les 541 jours de crise», a-t-il précisé.

Le gouvernement a retenu l’article 7bis, au cœur des travaux de la fin de la législature sur la tentative avortée de faire voter une loi climatique. Le titre 2 est retenu pour la sécurité et les personnes handicapées. On retrouve également l’article 22 sur la vie privée, le 23 sur les postes, le 25 pour étendre la liberté de la presse aux autres modes de communication, le 28 sur le droit de pétition, le 29 sur le secret des lettres, le 63 sur le système représentatif ainsi que les articles 148 et 150 sur la Cour d’assises.