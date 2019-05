Philippeville: Trois parcs sur quatre en zone d’habitat vert

C’est en mai de l’an dernier que le Conseil Communal a inscrit les parcs résidentiels «Bois de Roly», «La Forêt» et «Les Valisettes» dans le plan de transformation des zones de loisirs en zones d’habitat vert.

Le Gouvernement Wallon a adopté cette liste en novembre, et ce jeudi la commune s’est engagée à reprendre les voiries et à les classer dans le réseau des voiries communales, à équiper la zone en eau et en électricité et à répondre aux normes en matière d’épuration. Cette démarche a été adoptée à l’unanimité, même si tout le monde s’accordait à dire que le délai devrait être revu à la hausse, et qu’il faudrait un subside ou d’autres aides pour le volet financier.

Les élus politiques cherchent dans une autre direction pour régler les soucis du quatrième parc, la Gueule de Loup à Sautour.