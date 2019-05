Un loup a été aperçu près de Neufchâteau

Selon WWF-Belgique, un loup a été aperçu à Ebly (Léglise) dans la nuit du 30 au 1er avril.

Corentin Rousseau, biologiste de WWF-Belgique, assure que le loup a été vu à plusieurs reprises. Les expertises de ses déjections ont permis de déterminer d’où vient l’animal. «Grâce à des analyses, on a pu déterminer qu’il est d’origine franco-italienne. C’est une première en Belgique. On a eu l’habitude de voir plutôt des loups d’origine germano-polonaise ces derniers temps», a expliqué le biologiste à RTL. C’est le premier loup «franco-italien» aperçu en Belgique. «Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le loup ne vit pas toujours en meute. Les jeunes loups de 1 ou 2 ans ont tendance à quitter leur famille parfois seuls pour partir à la recherche d’un nouveau territoire. C’est le cas du loup observé à Ebly. Il vient des Alpes et aurait parcouru près de 800 kilomètres pour se retrouver là», a ajouté Corentin Rousseau.

Il ne serait pas étonnant que ce loup soit à nouveau aperçu dans les parages de Léglise. Car, disposant de tout ce dont il a besoin au niveau de son alimentation, il pourrait rester dans la région un petit moment.

Naya aurait mis bas

Jessica Nibelle, la porte-parole de WWF-Belgique a également précisé: Il y a donc au moins quatre loups en Belgique (NDLR: après le couple dans le Limbourg et le loup des Hautes Fagnes). Les petits louveteaux de Naya sont d’ailleurs attendus avec impatience»

Selon les derniers éléments Naya, la louve repérée en Flandre, aurait déjà mis bas début de ce mois. Elle n’a plus été aperçue sur les vidéos depuis le 23-24 avril, un signe à confirmer donc.