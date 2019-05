La zone de police Mons-Quévy a un nouveau chef de corps

Jean-Hubert Nicolay sera le chef de corps de la zone de Mons-Quévy. Le Conseil de police de Mons-Quévy a validé jeudi la proposition de la commission de sélection.

Jeudi soir, le Conseil de police de Mons-Quévy a validé à l’unanimité la proposition de la commission de sélection visant à désigner Jean-Hubert Nicolay en tant que nouveau Chef de Corps. Sa désignation doit toutefois faire l’objet d’un arrêté royal, mais Jean-Hubert Nicolay entrera en fonction au sein de la zone dès le 1er juin 2019 en tant que commissaire divisionnaire.

Sa prise de fonction en tant que chef de corps sera quant à elle juridiquement effective dès parution de l’Arrêté Royal de nomination. L’actuel chef de corps, Marc Garin, assumera la passation dans l’intervalle. La commission de sélection était notamment composée du Procureur du Roi, de l’ancien patron de la police fédérale Fernand Koekelberg, du chef de corps de la zone de Namur, du directeur coordonnateur de la police fédérale du Brabant wallon, de l’inspecteur général adjoint de la police fédérale, du Gouverneur de la Province de Hainaut et du Bourgmestre de Mons.

Jean-Hubert Nicolay est actuellement directeur de la protection (DAP) à la police fédérale et dirige 660 personnes. Ce Carolo de presque 48 ans connaît la région puisqu’il a fait ses études universitaires à Mons et est entre autre responsable de l’unité de la police fédérale basée au SHAPE. Son parcours professionnel lui a permis d’engranger beaucoup d’expérience de terrain et d’évoluer dans diverses fonctions.

Il est donc appelé à prendre la tête de près de 400 policiers et agents composant la zone. Il succède ainsi à Marc Garin qui a dirigé cette zone de Mons-Quévy durant 18 années, depuis sa création.

Cette désignation intervient par ailleurs juste avant la Ducasse de Mons, ce qui permettra au futur Chef de corps de plonger directement dans le bain…