VIDÉOS | Youpie, ils ont dansé la Carioca: flashmob géant et danse de Chabat et Darmon enflamment Cannes

Chose promise, chose due: 25 ans après sa sortie, le mythique film «La Cité de la peur» a été mis à l’honneur au festival de Cannes. Les fans sont hyper contents.

«Sais-tu danser la Carioca?» Les Cannois bien. Ils l’ont prouvé avec un flashmob rassemblant 150 danseurs vêtus en blanc et noir jeudi en début de soirée sur les Allées de la Liberté (vidéo en haut de l’article).

Cela fait suite à une pétition lancée en mars afin qu’Alain Chabat et Gérard Darmon, alias Serge Karamazov et le commissaire Bialès dans cette comédie déjantée sur un navet qui se retrouvait en lice au Festival de Cannes, viennent refaire leurs célèbres pas de danse dans la cité du festival. Et cet appel a aussi été entendu. Alors que «La Cité de la peur» était redifusée en soirée sur la plage Macé, la projection a été interrompue pour permettre aux deux acteurs de montrer qu’ils n’avaient rien perdu de leur déhanché. Pour le plus grand plaisir des spectateurs présents.