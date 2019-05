Un camion sur le flanc à Rumillies

L'accident a provoqué de gros embarras de circulation en pleine heure de pointe. Com.

Un accident de camion a provoqué de gros embarras de circulation, ce vendredi matin, sur la E42, à hauteur de Rumillies (Tournai). Le conducteur a dû être désincarcéré.

L'accident est survenu vers 7 h 30, dans le sens Mons-Tournai, à hauteur de Rumillies. Mais, vers 8 h 30, on observait toujours d'importantes files sur l'autoroute (jusqu'à 8 km), les faits étant survenu en pleine heure de pointe. La bande de circulation de gauche a en effet été fermée pour permettre aux secours d'intervenir sur place en toute sécurité. On ignore pour quelle raison le conducteur a perdu le contrôle de son poids-lourds à cet endroit, ce dernier a été arrêté dans sa course folle par la berme centrale.

Le choc a été très violent et le routier a dû être désincarcéré mais ne souffrirait que de blessures légères.