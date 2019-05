Excel Mouscron: Mbaye Leye met un terme à sa carrière

Quand on voit encore sa rage de vaincre sur un terrain et son sens du but, on se dit que Mbaye Leye pouvait encore amener beaucoup au sein d’une équipe. BELGA

La venue de Waasland-Beveren à l’Excel Mouscron sera le dernier match joué par Mbaye Leye en tant que footballeur professionnel. Il aura joué 354 fois (avec ce soir) en D1

Ces dernières semaines, Mbaye Leye se montrait énigmatique quand il devait évoquer son avenir à Mouscron. Mais dans la tête de l’avant sénégalais, la décision était en fait prise depuis longtemps. C’est sur Instagram qu’il s’est livré: «Juste réveillé avec un sentiment d’avoir accompli et atteint la fin d’une belle partie de ma vie. Après 18 ans de football professionnel et amateur réussis avec du courage, de la passion et du travail acharné. Le jour J est arrivé. J’ai toujours su ce que je voulais et après cette année formidable passée à Mouscron, c’est le moment de fermer cette dernière page de joueur de football… Un grand merci à tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette belle histoire inespérée. Spéciale dédicace à ma femme et mes enfants». Ce soir, ce sera donc la dernière fois que l’on verra le sympathique Mbaye sur un terrain de football. Espérons pour lui un petit but pour finir en beauté.

Vendredi, lors de la conférence de presse d’avant-match, Bernd Storck, coach de l’Excel, avait dit que Mbaye Leye allait annoncer quelque chose aujourd’hui. Il s’était aussi livré sur son joueur. «Ce qu’il fait encore à 36 ans, c’est incroyable. C’est un joueur merveilleux et une personnalité exceptionnelle. C’était mon bras droit sur le terrain. Celui à qui je pouvais donner toutes les consignes. Je ne me fais aucun souci pour son avenir. Il a toutes les qualités pour devenir un grand entraîneur, un grand directeur sportif et il est déjà un très bon commentateur télé».