Un opposant détenu au Nicaragua pour avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales est mort jeudi à la suite d'un incident survenu dans une prison de haute sécurité, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Eddy Montes, 57 ans, a été blessé au cours d'un "affrontement" avec un membre du personnel de sécurité auquel il voulait prendre son arme, a déclaré le ministère dans un communiqué. L'opposant blessé a été transporté vers un hôpital où il est décédé alors que les médecins tentaient de le ranimer, selon le ministère. Au moins six fonctionnaires du personnel pénitentiaire de la prison Modelo, située à 20 kilomètres au nord de la capitale Managua, ont été blessés et reçoivent des soins, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Luis Cañas. L'incident a eu lieu pendant une visite d'une délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans la prison, précise le communiqué du ministère de l'Intérieur. Eddy Montes avait été arrêté en novembre 2018 lors de manifestations contre le président nicaraguyen Daniel Ortega. Il était accusé d'actes terroristes, de vol, de détention et usage d'armes prohibées et d'autres délits. Selon le ministère, "un groupe de prisonniers s'est jeté sur le personnel de sécurité et a lutté avec l'une des sentinelles avec la claire intention de lui prendre son arme réglementaire. Lors de cette lutte, un coup est parti et a atteint le détenu". La plateforme d'opposition Alliance civique pour la justice et la démocratie (ACJD) a protesté sur Twitter contre les événements qui ont conduit à la mort de l'opposant détenu. "Nous condamnons la répression menée par le gouvernement qui a provoqué la mort d'Eddy Montes Praslin", a déclaré l'ACJD. Des centaines d'opposants au pouvoir du président Ortega qui ont participé aux manifestations de 2018 sont détenus à la prison Modelo.