Tour de Californie - Garcia remporte la 5e étape, Van Garderen reste leader

L'Espagnol Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida) a remporté la 5e étape du Tour de Californie au sprint jeudi à Ventura où l'Américain Tejay van Garderen (Education First) a conservé son maillot jaune de leader.

Garcia s'est adjugé à 23 ans sa première victoire professionnelle devant l'Argentin Maximiliano Richeze et le Colombien Sergio Higuita. "C'est ma première victoire, c'est la plus importante de ma carrière, cela fait trois saisons que je n'avais plus gagné, cela fait du bien", a savouré le vainqueur du jour qui a profité du travail de son équipe pour revenir sur des échappés, dont le Slovaque Peter Sagan (Bora), qui ont compté jusqu'à deux minutes d'avance. "J'ai vu qu'on était vent de face dans la ligne droite d'arrivée, j'ai attendu le plus longtemps possible avant de placer ma dernière accélération, j'ai attaqué à 100 m de la ligne d'arrivée", a-t-il poursuivi. Les meilleurs sprinteurs, comme Sagan, vainqueur de la 1re étape, n'ont pas participé à cette arrivée groupée, puisqu'ils ont perdu le contact avec le peloton dans la dernière difficulté de la journée, une rampe de trois kilomètres. Van Garderen, en tête du classement général depuis la 2e étape, a connu une journée paisible, contrairement à la veille où il avait chuté à huit kilomètres de l'arrivée et avait perdu, à la suite d'un ralentissement, son maillot jaune, avant de bénéficier d'une décision controversée du jury de la course. Le vainqueur de l'édition 2013 devance de quatre secondes le Danois Kasper Asgreen qui, grâce à des bonifications, a délogé l'Italien Gianni Moscon de la 2e place. La 6e et avant-dernière étape vendredi avec l'arrivée au sommet du Mont Baldy pourrait donner lieu à des bouleversements au classement général. "Il faudra être très attentif, c'est une étape courte mais elle peut faire beaucoup de dégâts", a prévenu Van Garderen.