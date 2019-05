Jupiler Pro League - Guillermo Ochoa (Standard): "C'est le moment de partir"

(Belga) Guillermo Ochoa va vraisemblablement quitter le Standard au terme de la saison. C'est ce qu'il a laissé entendre au micro de la Pro League au terme du duel remporté les Liégeois face au FC Bruges (2-0) dans le cadre de la 9e journée de play-offs 1.

"Il y a encore un match à jouer mais je pense que ça va être le dernier. On a déjà parlé avec le club, il y a encore des choses à régler. Mais je pense que c'est le moment de partir. Je suis triste parce que j'aime bien ce club et j'ai tout donné pour lui. Mais dans une carrière professionnelle, tu cherches toujours à évoluer dans les meilleures équipes ou à découvrir des nouvelles choses", a dit le gardien Mexicain, séduit par le public de Sclessin. " Chaque fois que tu joues ici, c'est fantastique. Tu sais que tu joues avec un homme en plus. On sait que les supporters sont là pour nous. Il faut les remercier." Guillermo Ochoa était arrivé au Standard en juillet 2017 en provenance de Malaga et a disputé 85 rencontres. 'Memo' comme on l'appelle est un véritable pilier de la sélection mexicaine avec laquelle il a accumulé 101 sélections. (Belga)